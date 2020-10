LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Mittwochmorgen wollte ein Reh auf der L1O60 zwischen Apolda und Kleinromstedt von links nach rechts die Fahrbahn überqueren. Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw Seat Leon kollidierte trotz eingeleitetem Bremsmanöver mit dem Tier, welches in der weiteren Folge am Unfallort verendete. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Seat entstand im Frontbereich ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Nauendorf wurden im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 20:30 Uhr 501 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 38 Verstöße im Verwarngeld, einer im Bußgeld Bereich sowie zwei Fahrverbote festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 99 km/h bei erlaubten 50 km/h.

