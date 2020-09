LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Dienstagmittag fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Audi A6 die Kreisstraße aus Richtung Denstedt kommend in Richtung Ulrichshalben, als ca. 1000 m hinter Ortsausgang Denstedt im ausreichenden Abstand zwei Rehe von links nach rechts die Fahrbahn überquerten. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, als ein Rehbock jedoch wieder zurück auf die Fahrbahn sprang und von dem Audi erfasst wurde. Durch den Aufprall verendete der Rehbock noch an der Unfallstelle. Der 39-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstanden im Frontbereich Schäden in Höhe von ca. 5000 EUR. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Im Zeitraum von Montag zu Dienstag wurde ein roter Pkw Ford Focus, welcher in Wormstedt, in der Langen Straße im Bereich des Feuerwehrhauses parkte durch unbekannte Täter mittels spitzen Gegenstand auf der Motorhaube zerkratzt. Der Schaden wird auf 750 EUR geschätzt.

Ein gleichgelagerter Fall von Wandalismus ereignete sich bereits im Zeitraum vom 17.09. zum 18.09.2020. Ein grauer Pkw Ford Focus, welcher in Wormstedt in der Langen Straße im Bereich des Feuerwehrhauses parkte wurde ebenfalls über die Motorhaube hinweg mittels spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch hier wurde der Schaden auf ca. 750 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der August-Bebel-Straße wurden am Dienstag im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr 611 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 31 Verwarngeld Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51 kam/h bei erlaubten 30 km/h.

