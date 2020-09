Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Aus bisher nicht klärbaren Grund beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw Seat in der Theobald-Renner-Straße. Gegen 16:00 Uhr meldete sich am Montag der 36-jährige Fahrzeughalter bei der Jenaer Polizei und teilt die beschädigte Heckscheibe seines Fahrzeuges mit. Vor Ort fanden die Beamten einen Stein im Fahrzeuginnenraum, welcher als Tatmittel in Frage kommt. Entwendet hatte der Täter augenscheinlich nichts aus dem Fahrzeug.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Nicht auf den entgegenkommenden Verkehr geachtet hatte am Montag, kurz vor 17:00 Uhr, ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters der Marke Iveco. Dieser wollte in der Dornburger Straße rückwärts in eine Einfahrt fahren und geriet, aufgrund der Größe des Fahrzeuges, leicht auf die Gegenfahrbahn. Hier befand sich jedoch eine 54-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Toyota in stadtauswärts fahrende Richtung. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in deren Folge sich die 54-Jährige leicht verletzte. Der Toyota musste, aufgrund der Beschädigung, abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell