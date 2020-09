Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 29.09.2020

Weimar (ots)

Einbrecher auf dem Sportplatz

Auf dem Sportplatz in Kranichfeld kam es im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen zu einem Einbruch in den dortigen Geräteschuppen. Der oder die unbekannten Täter brachen den Riegel der Tür auf, um sich so Zutritt zum Lagerraum von Rasenmäher und anderen Geräten zu verschaffen. Worauf es der oder die Täter abgesehen hatten, ist nicht bekannt - auf den ersten Blick wurde nichts entwendet. Personen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die Rückschlüsse auf Tat oder Täter zulassen, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Unbelehrbar

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Schönblick einen jugendlichen Ladendieb, der im Begriff war zu flüchten nachdem er Nahrungsmittel im Wert von 14,00 Euro entwendet hatte. Den eingesetzten Beamten war der 14-Jährige bestens bekannt. Erst am Nachmittag wurde er in der Altstadt auf einem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm genutzte Rad ihm gar nicht gehörte. Um die Mittagszeit wurde es der 29-jährigen Eigentümerin entwendet.

Aufgefahren

Kurz hinter dem Überflieger in Richtung Nohra kam es gestern Morgen zu einem Unfall. Dass eine 47-jährige Frau in ihrem Audi an einer roten Ampel warten musste, bekam die hinter ihr fahrende 23-Jährige zu spät mit. Förmlich ungebremst fuhr die junge Frau in ihrem Peugeot auf den Audi auf. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; beide mussten abgeschleppt werden. Die B7 musste im Rahmen der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

Unter Drogen unterwegs / Ohne Fahrerlaubnis

Am Montagmittag wurde in der Erfurter Straße der Fahrer eines Audis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen derer stellte sich heraus, dass dem 44-jährigen Türken die Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er wurde nochmals eingehend belehrt, dass er derzeit nicht befugt ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.

In der Ernst-Thälmann-Straße kontrollierten Beamte der PI Weimar die Fahrerin eines Opels. Während der Kontrolle wurde mit der 33-jährigen Weimarerin ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf den Konsum verbotener Substanzen. Folglich wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt, um den konkreten Wert der Substanz im Blut zu bestimmen. Die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell