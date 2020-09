Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am frühen Dienstagmorgen lief einer 33-jährigen Fahrerin eines Pkw Passat in der Ortslage Kleinromstedt aus Richtung Apolda kommend ein Fuchs vors Auto. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Passat entstand Sachschaden.

