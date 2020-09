LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Aus einem Schuppen in der Kunitzer Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (26.09.2020) zu Sonntag (27.09.2020) ein E-Bike der Marke Cube. Hierbei wurde die Umzäunung des Grundstücks überwunden, um folgend zum Schuppen zu gelangen. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter, mit samt dem Stehlgut im Wert von ca. 5000,- Euro, unerkannt.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, informierte ein Zeuge die Jenaer Polizei, dass von seinem Fahrrad, welches an einem Fahrradabstellplatz am Westbahnhof gesichert abgestellt war, das Vorderrad entwendet wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das daneben stehende Fahrrad, bis auf das gesicherte Vorderrad, komplett fehlt. Ein Zusammenhang beider Taten ist nicht ausgeschlossen. Die Tatzeit konnte zwischen dem 25.09.2020, 17:00 Uhr, und 27.09.2020, 19:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Am Sonntag informierte ein 36-jähriger Halter eines Pkw Audi, dass dieser in der Nacht von Freitag (25.09.2020) zum Samstag (26.09.2020) durch Unbekannte beschädigt wurde. Das Fahrzeug war vor einem Elektronikgeschäft abgeparkt. Auch eine Scheibe des Geschäftes wurde beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Audi mit einem unbekannten Gegenstand. An die Scheibe brachten unbekannte Täter mittels silberner Sprühfarbe Graffiti in der Größe von 120 x 70 cm an. Ob ein Zusammenhang beider Taten besteht, ist nun Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

