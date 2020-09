LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 28.09.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Brand I

Zu einem Brand in einem Kleingarten kam es gestern Nachmittag in der Eduard-Rosenthal-Straße. Wie sich herausstellte, hatte der Gartenbesitzer (58) zuvor seinen Grill auf dem Kompost geleert. Durch die noch nicht gänzlich erkalteten Holzkohlereste geriet dieser schließlich in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Lauben und ähnliches konnte verhindert werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Brand II

In der Nacht zum Montag kam es zum Brand eines Papiercontainers in der Ettersburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den oder die unbekannten Täter ein brennender Gegenstand unter den Container gelegt oder geworfen, wodurch dieser in Brand geriet. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Objekte bestand nicht. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es noch nicht.

In Garten eingebrochen

Innerhalb der vergangenen Woche verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Gartenlaube in Weimar Nord. Nachdem er ein Zaunfeld aufgebrochen hatte und auf das Grundstück gelangte, zerstörte er ein Fenster der Laube, um sich auch hierzu Zutritt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Garten nichts gestohlen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Graffiti gesprüht

Am Sonntagabend stellten Beamte der Polizeiinspektion in der Weimarer Altstadt zwei Graffitis fest. Mit einer Schablone brachten Unbekannte Schriftzüge auf das Pflaster in der Fußgängerzone auf. Es handelt sich bei beiden Schriften um politische Statements. Hinweise zu Tat und Tätern gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Die Höhe des durch die Sprühfarbe entstandenen Schadens ist ebenfalls noch unbekannt.

