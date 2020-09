Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden kam es auf der Kreisstraße zwischen Ulrichshalben und Denstedt, kurz vor dem Ortseingang Denstedt zu einem Wildunfall, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte und die 43-jährige Fahrerin eines Pkw VW nicht mehr reagieren konnte. Bei dem Zusammenstoß entstand am Fahrzeug im Frontbereich Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Verletzt wurde niemand. Das Wild flüchtete von der Unfallstelle.

Aus Unachtsamkeit kam es am 27.09.2020 gegen 09:15 Uhr auf dem ARAL-Tankstellengelände zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fahrerin eines Pkw VW Up stieß mit ihrem hinteren linken Stoßfänger gegen den vorderen rechten Stoßfänger eines Fiat Panda. Am VW Up entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR, am Panda in Höhe von 500 EUR. Verletzt wurde niemand.

