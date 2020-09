Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Moped aufgefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Eigentümerin eines Kleinkraftrades der Marke Simson, welches am 21.09.2020 aus einer Garage in Tautenhain als gestohlen gemeldet wurde (Pressemeldung der LPI Jena vom 22.09.2020), informierte am Donnerstag darüber die Polizei Saale-Holzland, dass sie Hinweise zum Sachverhalt habe. Nach Recherchen in sozialen Netzwerken sei sie auf eine Gartenanlage Tautenhain gestoßen. Eine Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland bestätigte den Verdacht. Im Garten eines polizeilich bekannten 33-jährigen Eisenberger lagen mehrere Teile eines Kleinkraftrades. Die Eigentümerin war mit vor Ort und bestätigte, dass es sich um abmontierte Teile ihres Mopeds handelte. Im Nachgang erfolgte sodann eine Durchsuchung des Gartens nebst dem Gartenhaus. Hier wurden, neben weiteren Teilen des gestohlenen Kleinkraftrades, noch weitere Gegenstände aufgefunden, welche, nach erster Prüfung, diversen Diebstahlshandlungen in und um der Ortslage Tautenhain zuzuordnen sind. Gewissheit, dass es sich um das entwendete Moped handelte, war abschließend mit dem Auffinden der Kennzeichentafel gegeben. Der Täter hatte das Kleinkraftrad jedoch komplett auseinander gebaut. Zum Verhängnis wurde dem 33-Jährigen die vorhanden Wildkamera im Garten. Diese hatte die Demontage des Mopeds mitgefilmt. Neben den aufgefundenen Gegenständen erfolgte somit auch die Sicherstellung des Speichermediums. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob er sich nicht nur wegen des Diebstahls des Mopeds strafrechtlich verantworten muss.

