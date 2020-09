Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Stadtroda (ots)

Am Dienstag, 15.09.2020 zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Stadtroda und Quirla zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem "Jogger". Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem verbalen Disput in dessen Folge der Jogger den Fahrradfahrer umstieß. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am rechten Arm. Der Jogger lief anschließend in Richtung Weihertalmühle weiter. Für den Fortgang der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche das Tatgeschehen beobachtet haben. Der Jogger soll vor der Tat zwei Frauen überholt haben. Der Jogger wird wie folgt beschrieben: 35-45 Jahre alt, athletische Figur, ca. 185 cm groß, dunkle kurze Laufhose, leuchtendes-oranges T-Shirt, hellere Haarfarbe (mittelblond bis hell).

