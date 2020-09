Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch eine Zeugin erging Mittwochnachmittag die Meldung, dass auf einem Parkplatz in der Zufahrt zur Bockmühle ein abgestellter Tiertransportanhänger steht. Dieser war mit Tieren beladen, welche augenscheinlich litten und entsprechend lärmten. Vor Ort stellten die Beamten ca. 250 Ferkel fest, welche sich auf drei Etagen auf dem Anhänger befanden. Aufgrund der Witterung heizte sich der Anhänger auf. Eine Wasserversorgung für die Tiere war nicht erkennbar. Zur weiteren Klärung wurde das zuständige Veterinäramt hinzugezogen. Kurze Zeit später erschien der Fahrer mit der Zugmaschine. Dieser begab sich dann unverzüglich zu einer nahe gelegenen Tankstelle, um die Tiere zu versorgen. Eine Weiterfahrt zum Zielschlachthof wurde, unter Einhaltung entsprechender Auflagen durch das Veterinäramt, gestattet. Der 62-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Im Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße/Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda ereignete sich am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Radfahrer. Der 20-jährige Radfahrer wollte die August-Bebel-Straße auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges queren, als plötzlich die Kette des Fahrrades riss. Aufgrund dessen verlangsamte sich die Straßenüberquerung. Die unterschätzte ein 46-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters, so dass dieser mit dem Hinterrad des Fahrrades kollidierte. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. In der weiteren Folge schlug der Radfahrer gegen den Kleintransporter und entfernte sich vom Unfallort, konnte jedoch durch Beamte im Nahbereich festgestellt. Der Grund des raschen Verschwindens von der Unfallstelle wurde den Beamten schnell klar, da ein durchgeführter Drogentest bei dem 20-Jährigen positiv ausfiel. Nach der Unfallaufnahme folgte sodann die entsprechende Anzeigenfertigung gegen den Radfahrer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell