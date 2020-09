Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndungserfolg

Jena (ots)

Am gestrigen Mittwoch konnten Zielfahnder des Landeskriminalamtes Thüringen und der Kriminalpolizei Jena einen gesuchten Straftäter in Jena Nord festnehmen. Der 34 jährige, aus Nordthüringen stammendende Mann, war wegen umfangreicher Straftaten im Eigentumsbereich (z.B. Betrug und Diebstahl) zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt worden. Er entschied sich die Ladung zum Haftantritt verstreichen zu lassen und tauchte unter. Die Staatsanwaltschaft Erfurt erließ daraufhin einen Haftbefehl. Die Fahnder verfolgten verschiedene Spuren des Mannes in Thüringen und angrenzenden Bundesländern und lokalisierten in letztendlich in Jena, wo sie dann am gestrigen Tag seine Flucht beendeten.

