Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Apolda parkender blauer Opel Corsa, wurde am Wochenende durch unbekannte Täter mittels spitzen Gegenstand von der Motorhaube, über die Kotflügel vorn und hinten, sowie der Fahrertür großflächig zerkratzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei Apolda zu melden.

Ein Traktor mit Ladegabel, welcher am Mittwochmorgen in Stobra eine abschüssige Grundstücksausfahrt in der Absicht befuhr, um auf die Ortsverbindungsstraße nach Kösnitz einzubiegen, hatte aufgrund Baumbewuchses keine Sicht auf den fließenden Verkehr. Daher tastete er sich langsam nach vorn in den Einmündungsbereich und stieß dabei mit seiner nach oben gerichteten Ladegabel gegen einen heranfahrenden Sattelzug, welcher in Richtung Kösnitz unterwegs war. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell