LPI-J: Zeugen nach Betrugsfall gesucht

Weimar (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 14:43 Uhr, betrat eine männliche Person die Shell-Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar und begab sich dort zu dem in der Tankstelle befindlichen Hermes Paket Shop. Hier empfing der unbekannte Täter zwei Pakete mit jeweils einem Galaxy Note 10 Plus im Gesamtwert von über 1900,- EUR. Zuvor wurden die Geräte widerrechtlich, unter Nutzung der Daten eines Geschädigten, bestellt. Der Beschluss über die Öffentlichkeitsfahndung seitens des zuständigen Gerichts liegt nun vor.

Die Kriminalpolizeistation Weimar sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Täter machen? Wer erkennt die abgebildete Person und kann Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter Tel. 03643 - 8820 oder an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

