Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom Montag zu Dienstag aus einem Carport in der Dorfstraße in Kleinebersdorf zwei Kleinkrafträder, einmal der Marke Simson sowie eins der Marke Habicht. Das Kleinkraftrad Simson war nicht angemeldet. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und fortfolgend zum Carport und entkamen unerkannt mit dem Stehlgut.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag kurz nach der Ortslage Mörsdorf in Richtung Kreuzstraße. Aufgrund eines zuvor stattgefundenen Wildunfalls kam es zu Rückstau auf der Landstraße. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda bemerkte zu spät, dass ein VW vor ihm, aufgrund des Staus, bremsen musste, und fuhr auf diesen auf. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der 43-jährige Fahrer des Pkw VW leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

