Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Dienstagmittag meldete sich der Hausmeister des medizinisch theoretischen Instituts in Jena bei der Polizei, dass er gerade zwei auffällig verhaltende männliche Personen an den Fahrradständern beobachtete. Diese entfernten sich anschließend mit einem Rad in Richtung Teichgasse. Aufgrund der guten Personenbeschreibung, konnten die Männer am Paradiesbahnhof von den eingesetzten Beamten aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung des 31- und 35-Jährigen konnten, neben Betäubungsmitteln und Aufbruchswerkzeuge, auch eine Anscheinswaffe und ein selbstgebauter Schlagring aufgefunden werden. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Eine Vorführung bei einem Haftrichter ist anberaumt, welcher über den weiteren Werdegang entscheiden wird.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Dienstag gegen 17:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Isserstedt. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Golf missachtete hierbei einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigern Fahrer eines Pkw Dacia. Im Kreuzungsbereich kam es sodann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Dacia wurde dabei so sehr beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

