Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.09.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 22.09.2020 gegen 14:15 Uhr fuhr wollte ein Pkw-Fahrer aus der Einfahrt zum Hauptfriedhof auf die Berkaer Straße in Richtung Gelmeroda abbiegen.Ein Radfahrer befuhr zu dieser Zeit den stadteinwärts führenden Rad- / Fußweg. Im Bereich der Einfahrt zum Hauptfriedhof nutzte er eine Verkehrsinsel um die Fahrbahn zu überqueren. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer, fuhr an und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Betrug

Ein Bürger aus Weimar hatte vor ca. einer Woche eine Firma "Kwiek"in seiner Wohnung, welche angeblich Teppich- und Polsterreinigungen durchführt. Den Mitarbeitern der Firma fielen während ihres Aufenthaltes mehrere hochwertige Teppiche in der Wohnung auf.In der Folge ließ sich der Wohnungsinhaber zu einer Reinigung und Reparatur überreden.So wurden zwei große und drei kleine Teppiche an die "Firmenmitarbeiter" übergeben. Für die Reparatur und Reinigung sollte ein Betrag von 5.000 Euro fällig werden. Einige Tage später meldete sich die Firma und gab an, daß die Teppiche nicht mehr zu reparieren wären und durch Neue ersetzt werden sollen. Dies lehnte der Geschädigte jedoch ab und stellte eigenständig Recherchen zu diesem Betrieb an. Hierbei musste er leider feststellen, daß diese Firma bereits deutschlandweit mit derartigen Betrugshandlungen aufgefallen ist. Wegen einer angeblichen Autopanne in Bayern erschien trotz mehrfacher telefonischer Rücksprache keiner der Mitarbeiter zum vereinbarten Termin. Der Wert der mitgenommenen Teppiche wird derzeit auf ca. 55.000 Euro geschätzt.

Schweinerei

Am 22.09.2020 gegen 18:15 Uhr meldet eine Bürgerin aus Großschwab-hausen der Polizei, daß in ihrem umzäunten Gartengrundstück ein ausgewachsenes Wildschwein sein Unwesen treibt. Dem bereits einge-troffenen Jagdpächter war es aufgrund des Wohngebietes nicht möglich,von seiner Jagdwaffe Gebrauch zu machen. Auch konnte wegen der angrenzende Straße und der in der Nähe liegenden Bahngleise das Tor zum Gartengrundstück nicht geöffnet werden, da die Gefahr bestand, daß sich das Tier dorthin bewegt. Letztendlich wurde durch die Polizei die Straße und die Kreuzung gesperrt und die Wildsau erfolgreich auf das offene Feld getrieben. Da kann man nur sagen, nochmal Schwein gehabt.

Geschwindigkeitskontrolle

Am 22.09.2020 in der Zeit von 12:15 bis 14:00 wurden in der Moskauer und Prager Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Ergebnis waren 9 Fahrzeugführer schneller als die erlaubten 30 km/h. Spitzenreiter war ein Fahrer mit 58 km/h.

