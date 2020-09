Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Angriff auf Pferde - dringend Zeugen gesucht

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22.09.2020, gegen 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 23:09.2020, 07:00 Uhr, kam es erneut zu Angriffen auf Pferden. In der Ortslage Cospeda (bei Jena) wurden insgesamt fünf Pferde durch Stiche verletzt. Alle angestochenen Tiere, welche am Ortsrand Höhe Schulweg untergebracht waren, wurden tierärztlich versorgt. Glücklicherweise ist keines der Tiere aufgrund seiner Verletzungen verstorben. Die Kriminalpolizei Jena sucht nun dringend nach Zeugen. Wer kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, die im Umkreis aufhältig waren? Vielleicht konnten bereits im Vorfeld Beobachtungen und Feststellungen, bezüglich fremder Personen und Fahrzeugen, gemacht werden.Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder an K3.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

