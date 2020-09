Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, ereignete sich zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr ein Raub in der Allstedter Straße im Norden von Weimar. Der 50-jährige Geschädigte gab an, dass er gegen 21:00 Uhr eine Lokalität in der Röhrstraße verließ und sich auf dem Heimweg machte. Er passierte die Bahnunterführung in der Ettersburger Straße, um dann auf Höhe Carglass nach links auf einen Trampelpfad in Richtung Marcel-Paul-Straße abzubiegen. Seit dem wurde er von zwei unbekannten Personen verfolgt, welchen er aber keinerlei Beachtung schenkte. In der Allstedter Straße, auf Höhe der Hausnummer 14, kam es dann zum tätlichen Übergriff der beiden Unbekannten auf den 50-Jährigen. Durch Tritte in den Rücken und einen Faustschlag ins Gesicht verlor er sein Bewusstsein und wachte gegen 22:00 Uhr in einer Blutlache auf. Seine Geldbörse wurde ihm aus der Hosentasche entnommen und lag auf dem Gehweg, woraus 25 Euro fehlten. Leicht verletzt informierte der Geschädigte zu Hause den Rettungsdienst. Eine Beschreibung der Täter war nur schwer möglich, da die Angriffe hinterrücks stattfanden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer handelte, welche circa 1,75m groß waren. Die Kriminalpolizeistation Weimar sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter Tel. 03643 - 8820 oder an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

