Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 16:24 Uhr, befand sich eine Gruppe von drei Männern auf dem August-Baudert-Platz (Bahnhofsvorplatz) in Weimar, als plötzlich eine unbekannte männliche Person auf die Gruppe zukam und einem 46-Jährigen unvermittelt und grundlos, mit dem beschuhten Fuß, ins Gesicht trat. Der Täter forderte anschließend die Herausgabe des Pullovers des Mannes, welcher er Folge leistete. Als der Unbekannte im Besitz des Kleidungsstückes war, schlug er dem Geschädigten nochmals mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80m groß, Alter ca. Ende 20, schlanke Gestalt, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck FC Carl Zeiss Jena, lange dunkle Hose und Turnschuhen. Weiterhin trug der Täter einen Brustbeutel bei sich.

Die Kriminalpolizeistation Weimar sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter Tel. 03643 - 8820 oder an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

