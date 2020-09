Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweites Mädchen ebenfalls aufgegriffen

Stadtroda (ots)

Nachdem bereits am Montag die 15-Jährige Celine Rosenkranz in Zeulenroda wohlbehalten angetroffen wurde, konnte nun am Dienstagnachmittag ebenfalls die 13-Jährige Lara Urlaub ebenfalls wohlbehalten in Zeulenroda aufgegriffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit obsolet und muss in sozialen Medien nicht mehr geteilt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hinweise, welche zu dem schnellen Auffinden der beiden Mädchen führten.

