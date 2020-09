Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 22.09.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 21.09.2020 gegen 12:40 Uhr befuhr ein Radfahrer die Breitscheidstraße aus Richtung Berkaer Straße kommend in Richtung Poseckscher Garten.An der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße betrat plötzlich eine junge Frau die Fahrbahn, mit der Absicht, diese zu überqueren. Der Radfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Hierbei erlitt die Frau Verletzungen am rechten Arm und stand unter Schock. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Zeugenaufruf !

Passanten, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei-Inspektion Weimar, Telefon +49 3643 882-0 zu melden.

Verkehrsunfall

Ein weiterer Fahrradunfall ereignete sich am 21.09.2020 gegen 07:45 Uhr in Bad Berka. Ein Entsorgungsunternehmen leerte die Mülltonnen in der Tiefengrubener Straße und stellte diese im Anschluss auf dem Gehweg ab. Ein aus Richtung Tiefengruben kommender Radfahrer,welcher auf dem Gehweg fuhr, übersah auf Grund mangelnder Aufmerksamkeit eine der abgestellten Tonnen und kollidierte mit dieser. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in die Zentralklinik verbracht.

Verkehrsunfallflucht

Ein Pkw-Fahrer parkte am 20.09.2020 geegen 17:00 Uhr sein Fahrzeug in der Damaschkestraße. Gegen 17:00 Uhr vernahm er Geräusche und als er 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand eine Delle am Kotflügel und ein Kratzer verlief über die gesamte Fahrzeuglänge. Aufgrund der Spurenlage könnte ein Radfahrer die Beschädigungen verursacht haben.

Wildunfälle

Am 21.09.2020 gegen 06:45 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landstraße aus Blankenhain kommend in Richtung Kleinlohma. Im Bereich der Einfahrt zum Steinbruch Kleinlohma überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden.

Am 22.09.2020, gegen 05:20 ereignete sich auf der Umgehungsstraße, ca. 50 Meter nach dem Abzweig Gaberndorf in Richtung Schöndorf, ein weiterer Wildunfall. Auch hier wollte ein Reh die Straße überqueren und es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Das Fahrzeug wurde beschädigt, dass Tier musste durch den zuständigen Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden.

Einbruch

Am 21.09.2020 wurde der Polizeiinspektion Weimar ein Einbruch in den Kindergarten in Vippachedelhausen gemeldet. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Hintertür und begaben sich zielstrebig zum Büro. Hier entwendeten der oder die Täter eine Geldkassette mit 400 Euro Bargeld sowie 50 Euro aus einer vorgefundenen Geldbörse. Es entstand Sach-schaden an der Eingangstür.

Geschwindigkeitskontrolle

Am 21.09.2020 in der Zeit von 09:30 bis 11:30 wurde in der Moskauer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Ergebnis waren 15 Fahrzeugführer schneller als die erlaubten 30 km/h.Schnellster war ein Fahrer mit 53 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell