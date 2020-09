LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte Täter entwendeten aus einer verschlossenen Garage in der Siedlung in Tautenhain ein grünes Kleinkraftrad der Marke Simson. Der Tatzeitraum konnte von Anfang September bis Montag, den 21.09.2020, eingegrenzt werden. Das Kleinkraftrad war seit mehreren Jahren nicht angemeldet und wurde in der Garage gelagert. Die unbekannten Täter verschafften sich durch ein Seitenfenster Zutritt und öffneten fortfolgend von Innen das Garagentor, um das Beutegut zu entwenden und folglich unerkannt zu entkommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Aufgrund eines Abbiegefehlers ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 Höhe der Ortslage Nausnitz. Ein 40-jähriger Fahrer eines Pkw VW bog am Montag gegen 08:00 Uhr nach links auf die B 7 in Richtung Bürgel und geriet auf unbekannte Weise auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund dessen lenkte er gegen und bremste stark ab. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota, welcher gerade auf der B 7 aus Richtung Jena unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. In Folge des Unfalls verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. An den Pkws entstand Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

