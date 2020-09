LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Dienstag, gegen 10:00 Uhr, meldete ein 40-jähriger Halter eines Pkw BMW, dass dieser nicht mehr am abgestellten Parkplatz befindlich sei. Das Fahrzeug wurde gegen 15:30 Uhr am Sonntag in der Straße am Steinborn abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum auf unbekannte Weise das Fahrzeug. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des BMW.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810.

Zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Schule im Burgauer Weg kam es in der Nacht von Sonntag zu Montag. Unbekannte Täter bestiegen das Dach der Schule und beschädigten dort mehrere Sicherungsanker. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

