Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein vermisstes Mädchen aufgegriffen - die zweite Vermisste noch immer verschwunden

Jena (ots)

Seit Freitag, 18.09.2020, wurden zwei junge Mädchen im Alter von 13- und 15-Jahren als vermisst gemeldet. Sie flüchteten aus einer Einrichtung in Wolfersdorf (Saale-Holzland-Kreis). Ein Großaufgebot an Polizeikräften war im Einsatz, um die Vermissten zu finden. Am Montag konnte, aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung, durch Hinweise aus der Bevölkerung, die 15-Jährige Celine Rosenkranz in Zeulenroda wohlbehalten angetroffen werden. Die 13-Jährige Lara Urlaub bleibt aber weiterhin verschwunden. Die Suche sowie Ermittlung zum Aufenthaltsort dauern weiter an.

Hinweise zum Aufenthalt von Lara Urlaub nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter 036428/ 810 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

