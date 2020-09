LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Montagmorgen wird durch Zeugen beobachtet, wie ein älterer Herr mit seinem PKW Opel Astra in Bad Sulza auf dem Markt vorwärts in eine Parklücke einparken wollte, dabei aber mit seinem Stoßfänger vorn rechts einen daneben parkenden PKW Suzuki am Stoßfänger hinten links touchierte. Der ältere Herr brach sein Einparkmanöver ab und verließ pflichtwidrig den Unfallort. Aufgrund der amtlichen Kennzeichen konnten die Personalien des Unfallverursachers bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 88-Jährigen, dessen Fahrzeug auch die entsprechenden Unfallspuren aufwies.

Im Zeitraum vom 16.09. bis 20.09.2020 wurde ein am linken Fahrbahnrand in der Graf-Wichmann-Straße vor dem Grundstück Nr. 9 parkender PKW Nissan Juke im hinteren Bereich der rechten Fahrzeugseite auf bisher unbekannte Art und Weise zerkratzt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 036445410 telefonisch bei der Polizei in Apolda zu melden.

