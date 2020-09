Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am Freitagmittag fuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota die Leipziger Straße in Oberroßla aus Richtung Apolda kommend in Richtung Kreisverkehr B87 in der Absicht, nach links auf den Parkplatz einzubiegen. Zurzeit herrschte Gegenverkehr. Als ihm ein LKW die Weiterfahrt gewährte übersah der 57-Jährige eine Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Apolda unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 55-jährige Radfahrerin stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Am Rad entstand Sachschaden von 20 EUR und am Pkw Toyota leichte Kratzer am Stoßfänger vorn in Höhe von 50 EUR.

Am gleichen Tag kam es gegen 13:45 Uhr in der Burkhardtstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Fahrer eines PKW Dacia Logan parkte zunächst in der Burkhardtstraße in Fahrtrichtung Stobraer Straße. Als er entschied, mitten auf der Straße zu wenden, übersah er einen von hinten kommenden PKW Ford Focus, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Focus entstanden Sachschäden in Höhe von 3000 EUR. Am Dacia in Höhe von 2000 EUR. Durch den Aufprall wurde die 37-jährige Fahrerin des Pkw Ford Focus leicht verletzt

