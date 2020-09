Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermißtenaufruf

Jena (ots)

Seit dem 18.09.2020, 13:00 Uhr, werden die 15-jährige Celine Rosenkranz und die 13-jährige Lara Urlaub aus der Jugendeinrichtung Wendepunkt Wolfersdorf vermisst. Beide wurden zuletzt am selben Tag gegen 15:30 Uhr am Bahnhof Stadtroda gesehen. Die Vermissten könnten sich in Kahla, Jena und Umgebung aufhalten. Celine Rosenkranz ist ca. 168cm groß, dünn, hat lange schwarze Haare und trägt eine schwarze Leggings mit einem weißen Oberteil. Lara Urlaub ist ca. 175cm groß, hat eine kräftige Statur, bräunliche schulterlange Haare, ist um die Augenpartie auffällig geschminkt und trägt eine blaue Jeans mit einem hellen Oberteil. Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos, deswegen ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Diese können bei der PI Saale-Holzland ( 036428-640) oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell