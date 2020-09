Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 20.09.2020

Weimar (ots)

Brandfall Samstagabend geriet die Wohnung eines 70-Jährigen in der Bonhoefferstraße in Brand, vermutlich durch angebranntes Essen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum gebracht.

Pkw-Aufbruch In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Pkw BMW in der Lützendorfer Straße ein. Nach dem Zerschlagen der Seitenscheibe öffneten sie den Pkw von innen und entwendeten aus diesem ein Navigationssystem sowie Bargeld. Das Beutegut hat einen Wert von 200 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro.

Roller manipuliert Unbekannte Täter zogen in der Prager Straße von einem mit Lenkradschloss gesicherten, geparkten Roller den Belüftungsschlauch raus und bewegten den Roller einige Meter weiter. Die Höhe des Sachschadens kann momentan nicht beziffert werden

Reifen zerstochen Unbekannte Täter zerstachen in der Carl-Gärtig-Straße auf dem Parkplatz vor dem Bürgerzentrum den hinteren linken Reifen eines Pkw BMW.

Verstoß Waffengesetz Samstagmorgen gegen 1 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-jährigen Radfahrer in der Schopenhauerstraße, da dessen Fahrrad über keine Beleuchtungseinrichtungen verfügte. Die Person führte einen Schlagring sowie einen Teleskopschlagstock mit sich.

Ohne gültige Fahrscheine Freitagvormittag bestiegen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren einen Bus am Goetheplatz. Durch den Busfahrer wurde festgestellt, dass beide keine gültigen Fahrscheine besitzen. Da sich beide nicht ausweisen konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Nach der Anzeigenaufnahme wurden beide zur Schule gebracht.

Hausfriedensbruch Sonntagmorgen gegen 3 Uhr meldeten Bewohner der Ilmtalstraße in Taubach eine alkoholisierte männliche Person auf ihrem Grundstück, welche sich unerlaubt Zutritt auf das Grundstück verschafft hatte. Die Beamten stellten dort einen 22-Jährigen fest, welcher sich auf seinem Heimweg verirrt hatte.

Unfall unter Alkohol Freitagnachmittag befuhr ein 37 Jahre alter Fiatfahrer die Martin-Luther-Straße in Richtung Taubacher Straße und wollte nach links in die Arno-Holz-Straße einbiegen. Nach eigenen Angaben musste er einem entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen. In der Folge kollidierte er mit einer Hauswand. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,61 Promille. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von 2500 Euro. Der Schaden an der Dachrinne und Hausfassade kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Unfallflüchtiger entfernt sich Sonntagabend befuhr ein 21-jähriger Skodafahrer die Ernst-Thälmann-Straße aus der Fuldaer Straße kommend und wollte in Richtung Oskar-Schlemmer-Straße abbiegen. An der grünen Ampel fuhr er an. Als er einen Radfahrer im rechten Seitenspiegel bemerkte, der sich von hinten auf dem Fahrradschutzstreifen näherte, hielt er, um den Radfahrer den Vorrang zu gewähren. Vermutlich war der Radfahrer der Annahme, dass der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen würde, weshalb er nach links auswich und folglich mit dem linken Heck des stehenden Pkw kollidierte. Der Radfahrer kam zu Fall, woraufhin der Pkw-Fahrer ausstieg, um seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Daraufhin stieg der Radfahrer auf und fuhr davon. Am Pkw entstand Sachschaden.

Berauscht unterwegs Freitagabend kontrollierten die Beamten einen Pkw am Plan in Tannroda. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein eingezogen.

Der Drogenvortest bei einem 41-jährigen VW-Fahrer am Freitagvormittag in der Ilmtalstraße in Taubach verlief positiv. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Samstagvormittag erbrachte ein Drogentest bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer im Ziegeleiweg in Tannroda ein positives Ergebnis. Weiterhin konnte bei der Person eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden.

