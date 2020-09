Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 20.09.2020

PI Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 20. September 2020 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Wildunfall

Am Samstag, 19.09.2020, 13:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Kapellendorf und Oberndorf. Der Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr die Kreisstraße aus Richtung Kapellendorf kommend. Ca. 300 m vor der Gemeinde Oberndorf kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am 20.09.2020 gegen 04:30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Peugeot durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und für das Kfz. lag keine gültige Versicherung vor.

Diebstahl aus Keller

In der Nacht vom 18.09.2020 zum 19.09.2020 drangen unbekannte Täter in einen Keller in der Louis-Opel-Straße ein. Die Täter beschädigten das Schloss der Kellertür und verschafften sich somit Zutritt. Nach einer ersten Übersicht entwendeten sie Werkzeug im Wert von ca. 1700 Euro. Am Schloss entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell