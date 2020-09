Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizei Saale-Holzland für die Zeit vom 18.09.2020 - 20.09.2020

Jena (ots)

Zwei leicht Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am 18.09.2020 in der Ortslage Dorndorf-Steudnitz. Ein auf der B 88 in Rtg. Camburg fahrender Pkw Skoda mußte verkehrsbedingt anhalten, ein hinter dem Skoda fahrender Pkw Volvo fuhr auf den Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 5000,- Euro, die beiden Insassen des Skoda, ein Ehepaar aus Jena, wurden leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am gleichen Tag in Hermsdof (SHK). In der Naumburger Straße wollte eine 76-jährige Frau aus Hermsdorf beim dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren und wurde von einem Pkw erfaßt. Sie wurde über einen entgegenkommenden Pkw geschleudert und kam schlußendlich neben der Fahrbahn zum liegen. Die Naumburger Straße war während der Unfallaufnahme, diese erfolgte unter Hinzuziehung eines Gutachters, gesperrt. Der Unfallverursacher, ein 93-jähriger Mann, wurde leicht verletzt.

Mögliche Zeugen werden zu einem weiteren Verkehrsunfall gesucht. Am 18.09.2020 fuhr ein 29-jähriger Mann die L 2309 von Zimmritz kommend in Rtg. Schirnewitz. In einer Kurve kam ihm mittig ein dunkelfarbener Caddy entgegen, der 29-jährige mußte mit seinem Fahrzeug ausweichen und geriet in den Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Caddy-Fahrer setzte seine Fahrt unrlaubt fort. Wer kann mögliche Hinweise zu dem Caddy geben, wer hat im Bereich Schirnewitz, Zimmritz ein solches Fahrzeug geshen? Hinweise bitte an die Polizei in Stadroda, Tel.: 036428-640.

