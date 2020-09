Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

In der Ortslage Eineborn ereignet sich Donnerstagmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Renault war in Richtung Hermsdorf unterwegs, als unvermittelt ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzt. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Aufgrund der Kollision löste der Airbag des Renaults aus, sodass sich38-Jährige leicht verletzte. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.

Etwas zu unbedacht begaben sich gestern Vormittag zwei Frauen auf Pilzsuche. In der Nähe der Ortslage Bad Klosterlausnitz parkte sie ihren Pkw Audi am Waldesrand ab. Aus Sorge den Autoschlüssel im Wald zu verlieren, ließen sie diesen am Fahrzeug, vermeintlich gut versteckt, zurück. Als die Damen kurz nach 11 Uhr wieder zu ihrem Auto kamen, mussten sie jedoch feststellen, dass die Türen des Fahrzeugs offen stehen. Der unbekannte Täter nahm jedoch nicht nur den Schlüssel an sich, sondern auch die Geldbörse der 48-jährigen Fahrzeugführerin, welche im Fahrzeuginneren lag. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde dann bekannt, dass der Täter bereits einen niedrigen, vierstelligen Betrag von einem im Nahbereich befindlichen Geldautomaten abgehoben hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden.

