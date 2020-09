Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen dem 03. und 17.09.2020 entwendeten unbekannte Täter einen in Apolda, E.-Thälmann-Ring im Hausflur abgestellten Rollator im Wert von ca. 600 Euro.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sprühten Unbekannte einen hochfesten Klebstoff in das Schloss der Hauseingangstür eines Hauses in Apolda, H.-Ulrich-Straße, welche sich dadurch nicht mehr öffnen ließ.

Am gestrigen Abend zwischen 19:10 und 19:15 Uhr betrat ein unbekannter Täter unbemerkt den Personalraum eines Einkaufsmarktes in Apolda, Am Weimarer Berg und gab 22 Stangen Zigaretten durch ein Toilettenfenster an einen davor wartenden zweiten Täter heraus. Draußen packen die Täter dann die Stangen aus und ließen die Folie zurück.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Vormittag in Gebstedt wurden 33 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Schnellste mit 94 km/h gemessen.

