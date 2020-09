LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Am Mittwoch um 09:05 Uhr hörte der Halter eines PKW Mercedes in Apolda, Lessingstraße einen Knall und stellte fest, dass gerade der Außenspiegel seines geparkten Fahrzeuges abgefahren wurde. Der Unfallverursacher verlies pflichtwidrig die Unfallstelle.

Während der Zählerablesung der Energieversorgung Apolda am gestrigen Tag wurden in Apolda, Wielandstraße mehrere Meter Spannungskabel im Hausflur und der leerstehenden Dachgeschosswohnung festgestellt, welche eindeutig der EVA zugeordnet werden können. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Durch einen Mitarbeiter der Energieversorgung wurde am gestrigen Tag in einem Hausflur in Apolda, Hermstedter Straße festgestellt, dass ein Stromkabel überbrückt wurde und damit elektrische Energie in eine eigentlich leerstehende Wohnung entzogen wurde. In dieser wurden Teile einer Simson, Fahrradteile, zerlegte Laptops und verschiedener Hausrat festgestellt. Es konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Weitere Ermittlungen laufen.

