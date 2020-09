Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 14-Jähriger Bruder ebenfalls vermisst - Zusammenhang mit dem 11-jährigen vermissten Mädchen aus Großobringen!

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Im Zusammenhang mit der vermissten 11- jährigen Kim-Luna G. aus Großobringen, wurde in den heutigen Nachmittagsstunden bekannt, dass auch ihr Bruder Daniel G. vermisst wird. Der 14-Jährige sollte am Dienstagmorgen ebenfalls in einer Einrichtung untergebracht werden und entzog sich der Inobhutnahme durch Flucht. Durch das Jugendamt der Stadt Jena wurde diese Unterbringung, aufgrund des Verdachtes häuslicher Gewalt innerhalb der Familie, für das Geschwisterpaar angeordnet. Seither ist Daniel, wie auch seine Schwester Luna, unbekannten Aufenthalts. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Geschwister gemeinsam verborgen halten, oder gemeinsam verborgen gehalten werden.

Daniel ist ca. 1,70 m groß, hat eine schlanke Gestalt, strubbelige dunkle Haare und trägt ein Oberlippenbärtchen. Bekleidet ist der 14-Jährige mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Hose und einer Bauchtasche.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des vermissten Jungen machen?

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641/ 810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell