Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstes 11-jähriges Mädchen

Weimar/Jena (ots)

Seit den Morgenstunden wird die 11-jährige Kim-Luna G. aus Jena vermisst. Das Mädchen wurde kurzeitig in einer Einrichtung in Großobringen untergebracht, aus der sie heute Morgen, gegen 09:00 Uhr, flüchtete. Ein Zeuge konnte das Mädchen noch beobachten, wie es fußläufig auf dem Feld in Richtung Heichelheim davon rannte. Danach verlor sich die Spur. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot in den anliegenden Wäldern auf der Suche nach der Vermissten, bisher ohne Erfolg. Kim-Luna ist ca. 1,60 m groß, hat lange blonde Haare und hat eine schlanke Gestalt. Bekleidet ist das Mädchen mit einem grauen T-Shirt und einer roten Leggins.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des vermissten Mädchens machen?

Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/ 8820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

