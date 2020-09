LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Ein Einbruch in einen Transporter und ein weiterer versuchter Einbruch in einen Pkw Caddy wurden am Dienstagabend der Polizei in Jena gemeldet. Die unbekannten Täter haben gewaltsam die Schiebetür des Transporters, welcher in der Theobald-Renner-Straße abgestellt war, geöffnet und gelangten folglich ins Fahrzeuginnere. Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge. Bei dem zweiten Pkw gelang ihnen die Öffnung des Fahrzeugs nicht, sodass lediglich Sachschaden entstand. Die Vorgehensweise der Täter lässt einen Zusammenhang zum Einbruch in ein Fahrzeug in der Stauffenbergstraße, welcher bereits am Montag bekannt wurde, vermuten.

Aufgrund eines Taubheitsgefühls im Bein verursachte eine 59-Jährige am Dienstagvormittag einen Unfall. Die Frau beabsichtigte im Bereich Jena-Nord in eine Parklücke vorwärts einzufahren, als die Fahrzeugführerin plötzlich ein Taubheitsgefühl im rechten Bein verspürte und auf den Gaspedal stehen blieb. Infolge dessen kollidierte sie mit einem abgeparkten Pkw und einem Metalltor samt Betonpfeiler. Die Frau musste aus ihrem Fahrzeug geborgen und medizinisch versorgt werden.

