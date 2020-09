Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 16.09.2020

Weimar (ots)

Fahrräder entwendet

Auf gleich drei Fahrräder haben es Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Thomas-Müntzer-Straße abgesehen. Der oder die Täter begaben sich auf den Hinterhof des Mehrfamilienhauses und entwendeten von hier drei Kinderfahrräder. Die Räder waren miteinander angeschlossen, was den oder die Täter aber nicht von ihrem Vorhaben abhielt. Der Wert der Kinderräder konnte noch nicht beziffert werden.

Auffahrunfall

In der Berkaer Straße kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine der Beteiligten leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Frau musste aufgrund der Verkehrssituation in Richtung der Belvederer Allee ihr Fahrzeug stoppen. Diesen Umstand übersah ein hinter ihr fahrender 48-jähriger Mann und fuhr förmlich ungebremst auf den Opel der Frau auf. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Illegales Badevergnügen

Das sommerliche Wetter nutzten gestern erneut mehrere Personen für einen Badeausflug. Als Ziel hatten sie sich die Sandgrube in Schwarza ausgesucht. Durch das geöffnete Tor betraten sie das Betriebsgelände und begaben sich hier zu einem der entstandenen 'Seen'. Dass sie sich zum einen erheblichen Gefahren auf dem Gelände aussetzten und zeitgleich einen Hausfriedensbruch begangen haben, war den 'Badegästen' wohl nicht bewusst.

Geschwindigkeitskontrolle

In der Ortslage Daasdorf bei Buttelstedt führten Beamte der PI Weimar gestern Vormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Rahmen der 1,5-stündigen Kontrolle wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.

