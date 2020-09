Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Am Montagabend, dem 14.09.2020, wurde der 56-jährige Klaus-Detlef S. aus Jena als vermisst gemeldet. Eine Bekannte des Herrn S. suchte in den Abendstunden die zuletzt bekannte Wohnanschrift in Jena-Lobeda auf, konnte an der Adresse allerdings niemanden antreffen. Der letzte persönliche Kontakt mit dem Vermissten war bereits am 16.08.2020, gegen 17:00 Uhr, in einer Klinik in Stadtroda. Der Vermisste Klaus-Detlef K. ist ca. 1,70 - 1,75 m groß, von hagerer Gestalt, trägt braune kurze Haare. Auffällig ist sein eingefallenes Gesicht. Herr S. spricht mit sächsischem Akzent.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen?

Hinweise zum Aufenthalt von Herrn S. nimmt die Polizei Jena unter 03641/ 810 entgegen.

Ein Bild des Vermissten wird nach Einholung der Genehmigung nachgesteuert.

