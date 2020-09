LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Wiesenstraße in Jena zwei Baucontainer angegriffen. Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, sind der oder die Täter unbemerkt auf das Gelände gelangt und versuchten einen Container, in dem Baumaterialen gelagert waren, mittels einer Flex zu öffnen. Dies gelang nicht, sodass sie sich an dem zweiten Container zu schaffen machten und diesen aufhebelten. Hieraus entwendeten der oder die Täter diverse Werkzeuge und Baumaschinen, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 20.000 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Dienstages haben Unbekannte in der Stauffenbergstraße in Jena ein Fahrzeug geöffnet und Werkzeug, sowie Arbeitsmaschinen entwendet. Gegen 04:00 Uhr schnitten die Täter, vermutlich mittels einer Blechschere, die Schiebetür des Renaults auf. Anschließend wurde die geöffnete Stelle mit Körperkraft aufgezogen. So gelangten die Unbekannten ins Fahrzeuginnere und an das Beutegut. In der weiteren Folge verließen die Täter, vermutlich mit einem grauen Kombi, den Tatort in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteguts ist aktuell noch nicht bekannt.

