Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.09.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 14.09.2020 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Berkaer Straße in Richtung Belvederer Allee. Ein im Gegenverkehr fahrender 70-jähriger Pkw-Fahrer hatte die Absicht, nach links in die Straße "Zum wilden Graben" abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum verbracht.

Geflüchtet

Am 14.09.2020 gegen 17:45 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Fahrer eines Sattelzuges in der Hummelstraße eine am Fahrbahnrand geparkte Vespa touchierte. Das Kleinkraftrad fiel in der Folge um. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter zu der dortigen Baustelle, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. An der Vespa entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Einbruch

In der Zeit vom 11.09.2020, 13:00 Uhr bis zum 14.09.2020, 07:00 Uhr stiegen unbekannte Täter erneut über den Balkon der Förderschule in der Schubertstraße ein. Hierbei verursachten sie Sachschäden an den verschlossenen Balkontüren. Im Gebäude wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Einbruch

In der Zeit vom 11.09.2020, 15:00 Uhr bis zum 14.09.2020, 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Jugendherberge "Am Ettersberg" ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine verschlossene Tür an der Rückseite des Gebäudes auf. Dann verschafften sie sich gewaltsam Zugang zur Rezeption. Im Anschluß wurde erfolglos versucht, einen massiven Standtresor aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Kfz.-Diebstahl

In der Zeit vom 12.09.2020, 17:25 Uhr bis zum 14.09.2020 wurde vom Gelände eines Autohauses in Legefeld, ein Mercedes-Benz Citan mit dem amtlichen Kennzeichen WSF-MB 363 entwendet. Der oder die Täter entnahmen aus einem Schlüsselkasten im Rezeptionsbereich die Originalschlüssel des Fahrzeuges. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich Personen während der regulären Öffnungszeiten des Autohauses in den Räumlichkeiten versteckten. Hierfür wäre ein kurz nach Scharfschaltung der Alarmanlage gegen 17:20 Uhr ausgelöster Bewegungsalarm ein Indiz. Das Fahrzeug hatte einen Wert von 20.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen

Am 14.09.2020, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde durch Beamte der Einsatzunterstützung Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in Nohra / B 85 durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 1098 Fahrzeugen gab es bei 43 Fahrzeugführern Beanstandungen. Schnellster war ein Fahrer mit 71 km/h bei erlaubten 50 km/h.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr erfolgte eine weitere Kontrolle in der Ortslage Schwabsdorf. Hier gab es 71 Beanstandungen bei 1263 gemessenen Fahrzeugen. Spitzenreiter war hier ein Fahrer mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h.

