Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 14.09.2020

Weimar (ots)

Brand in Kleingarten

In den Sonntagmorgenstunden kam es zu einem Brand der Einfriedung eines Gartens nahe der Berkaer Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet die Hecke des Grundstückes auf einer Länge von etwa 16 Metern in Brand. Durch den Brand wurden neben der Hecke der Zaun und diverse Bäume beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, wie es gegen 05:30 Uhr zu dem Brand kam, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Ein oder mehrere unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem in Gaberndorf abgestellten Pkw Renault zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die komplette Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.500 Euro.

Geklautes Moped gefunden

Beim Pilze sammeln machte ein 52-jähriger Mann in einem Waldstück bei Bad Berka einen etwas anderen Fund. Im Wald stieß er auf ein verstecktes Moped. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um ein im April entwendetes Kleinkraftrad handelte. Die Simson wurde seinerzeit von einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Geschlagen und Pullover entwendet - Zeugen gesucht

Zu einem körperlichen Übergriff kam es gestern Nachtmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Weimar. Gegen 16:30 Uhr begab sich ein junger Mann aus einer größeren Personengruppe heraus auf einen 46-Jährigen zu, der auf einer Bank saß. Unvermittelt trat der etwa 20-Jährige dem Mann ins Gesicht. Anschließend forderte er ihn auf, seinen Pullover auszuziehen und ihm auszuhändigen. Nachdem der Mann dies getan hatte, schlug der unbekannte Täter ihn erneut ins Gesicht, bevor er die Örtlichkeit verließ. Das Opfer musste im Klinikum behandelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann Anfang 20 gehandelt haben, der etwa 1,80 m groß ist. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine lange dunkle Hose und Turnschuhe. Die Polizei Weimar sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und / oder zum Täter machen kann. Hinweise werden unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen genommen.

Von Straße abgekommen

Am Sonntagabend war der Fahrer eines Tesla in Weimar auf der Umgehungsstraße aus Richtung Tröbsdorf kommend unterwegs. Auf Höhe des Überfliegers kam der 37-jährige Mann aus Nohra nach rechts von der Straße ab. Er fuhr durch den Straßengraben und kollidierte mit einer dortigen Ampel. Der Fahrer versuchte wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, übersteuerte aber und geriet schleudernd über die eigene auf die Gegenfahrspur, wo er neben der Leitplanke zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall weder der Mann selbst, noch seine mit im Auto befindliche Tochter (6) verletzt. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizisten bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch wahr. Ein erster durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht; sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell