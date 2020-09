Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Stadtroda / Hermsdorf (ots)

Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, fuhr in Stadtroda der 39-jährige Fahrer eines PKW Audi A6 auf den Parkplatz des Roda-Marktes. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr er rückwärts und stieß dabei gegen ein hinter ihm stehendes Krad Yamaha. Das Krad fiel dadurch auf die rechte Seite. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

In Hermsdorf ereignete sich am Samstag gegen 07:45 Uhr ebenfalls ein Unfall mit einer verletzten Person. Auf dem Parkplatz des Brückencenters wollte der 49-jährige Fahrer eines VW Caddy links in eine Parkreihe abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 51-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau mit dem Fahrrad stürzte. Die Fahrradfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, musste mit einer Kopfverletzung in die Klinik eingeliefert werden.

