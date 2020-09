Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Camburg (ots)

Unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum vom Dienstag bis Freitag in Camburg von zwei PKW jeweils vier Reifen. Die Fahrzeuge, ein schwarzer PKW Nissan und ein weißer PKW VW Golf, hatten in der Wonnitzer Straße am Fahrbahnrand gestanden.

