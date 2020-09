Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 13.09.2020

Apolda

Wildunfall

Am 12.09.2020 gegen 00:40 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw VW Caddy befuhr die B 87 aus Rödigsdorf kommend in Richtung Apolda. In der Folge überquerte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbreit. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 12.09.2020, 13:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Reuschelstraße. Der Fahrer eines Pkw Ford Mondeo befuhr die Reuschelstraße aus Richtung Heinrich-Heine-Straße kommend. In der Folge wollte der verantwortliche Fahrzeugführer nach links in eine Parklücke fahren. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Radfahrer. Dieser wollte gerade am Pkw vorbeifahren. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300 Euro.

Brandfall

Am 12.09.2020, 00:30 Uhr brannte ein Glascontainer in Oßmannstedt, Thomas-Müntzer-Siedlung. Durch unbekannte Täter wurde der Glascontainer absichtlich angezündet. Die Einsatzkräfte der FFW und Polizei gehen von Brandstiftung aus, da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte. Der Container brannte vollständig ab. Zwei danebenstehende Container wurden ebenfalls stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Personen wurden beim Brand nicht verletzt.

Glastisch zerstört

In der Zeit vom 07.09.2020 bis zum 12.09.2020 zerstörten unbekannte Täter einen Glastisch in der Kleingartenanlage "Erholung" in Apolda, Niemöllerstraße. Die Täter betraten die Gartenparzelle und beschädigten den Tisch. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 160 Euro

