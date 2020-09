Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall in Stadtroda, Breiter Weg - Zeugen gesucht

Stadtroda (ots)

Am Freitag, 11.09.2020, kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Baustelle Breiter Weg in Stadtroda. Hierbei kollidierten ein Kleintransporter und ein silberfarbener VW T 5 leicht miteinander. Beide Fahrzeuge beabsichtigten bergaufwärts in Richtung Geraer Straße zu fahren und mussten an der Baustellenampel auf Grund Rotphase anhalten. Beim Umschalten auf grün, kam es zum Zusammenstoß.

Nun werden Zeugen gesucht, die etwas zum Unfallhergang sagen können.

