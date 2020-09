Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

In der Nacht vom 07. September zum 08. September entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad sowie vier Kästen Leergut vom Firmengelände eines Getränkehändlers in Tröbnitz. Die Mitteilung erging der Polizeiinspektion Saale-Holzland am Donnerstagnachmittag. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang auf das umfriedete Firmengelände, entwendeten das Stehlgut und entfernten sich unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Eisenberg, wobei sich die Unfallverursacherin pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Ein Pkw VW befuhr die Saasaer Straße und wollte links auf die Klosterlausnitzer Straße einbiegen. Hierbei wurde ein vorfahrtsberechtigtes Moped übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 15-jährige Simsonfahrer eine Gefahrenbremsung ein, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Im Zuge der Ermittlungen konnte sodann die 43-jährige Fahrzeugführerin ausfindig gemacht werden. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

