Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Donnerstagmorgen, kurz vor halb acht, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wiesenstraße / Am Steinbach in Jena. Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw Kia missachtete hierbei einen vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrer eines Pkw Renault. Die Frau bog von der Straße Am Steinbach in stadtauswärtige Richtung auf die Wiesenstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund des Unfalls kam es für knapp eine Stunde zu einer beidseitigen Sperrung der Wiesenstraße. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Donnerstagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der B 7 am Abzweig nach Isserstedt. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda fuhr aus Richtung Weimar und wollte links in die Ortslage Isserstedt abbiegen. Hierbei missachtete er einen entgegenkommenden Pkw Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Infolge des Unfalls wurden vier Personen verletzt, welche in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 7 war über zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr.

Zu einem Diebstahl eines Fahrrades kam es Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr auf dem Gelände des Universitätsklinikums Jena. Unbekannte Täter durchtrennten hierbei ein Fahrradschloss eines in der Nähe des Haupteinganges abgestellten Rades der Marke Orbea. Das Schloss ließen die Täter vor Ort zurück.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Inspektionsdienst Jena unter 03641 810 entgegen.

Zwischen Mittwoch, ca. 20:30 Uhr, und Donnerstagmorgen begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände Beutenbergstraße Ecke Hermann-Löns-Weg. Hier brachen diese acht Baucontainer auf und entwendeten mehrere Werkzeuge sowie Baumaterialen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Tathergang und den unbekannte Tätern nimmt der Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 entgegen.

