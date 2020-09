Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Dienstagmittag informierte ein 42-jähriger Fahrzeugführer, dass es einen technischen Defekt an der Heckklappe seines Fahrzeuges gegeben hatte. Daraufhin sind während der Fahrt verschiedene Gegenstände aus dem Kofferraum auf die Landstraße Höhe Zöllnitz gefallen. Ein Streifenwagen, welcher im Bereich unterwegs war, sammelte die Gegenstände auf. Bei der Durchsicht dieser fiel den Beamten dann auf, dass sich unter Alltagsgenständen auch ein Bajonett eines Gewehres befand. Als der Herr am Abend in der PI Saale Holzland erschein um seine Gegenstände abzuholen, wurde ihm die Anzeigenfertigung eröffnet. Das Bajonett verblieb bei der Polizei, alle weiteren Sachen erhielt er selbstverständlich zurück.

