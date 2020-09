Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 09.09.2020

Apolda (ots)

Am 08.09.2020 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Grundschule "Am Schötener Grund" durch. Von 302 gemessenen Fahrzeugen waren 13 zu schnell unterwegs. 12 Verwarngelder wurden verhängt und 1 Bußgeld ausgesprochen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h betrug 60 km/h.

Auch in Pfiffelbach wurde im Bereich des Schulweges gemessen: hier passierten 179 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Nur zwei Fahrzeugführer überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h. Einer davon mit unrühmlichen 75 km/h.

Am 08.09.2020, gegen 09:40 Uhr parkte ein 79jähriger Opel-Fahrer seinen Pkw in der Elisenstraße in Apolda am rechten Fahrbahnrand ein. Ein 33jähriger Audi-Fahrer befuhr ebenfalls diese Straße und fuhr gerade an dem Opel vorbei als dieser beim Rangieren zu weit auf die Straße kam und aus Unachtsamkeit bezüglich des fließenden Verkehrs gegen die rechte Fahrzeugseite des Geschädigten stieß. Dabei wurden beide Türen beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt mit 1.000 Euro beziffert.

Am 08.09.2020, gegen 13:15 Uhr bekam ein 87jähriger Apoldaer einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Unter Anführung einer Legende wurde versucht, sensible Daten vom Geschädigten abzufragen. Als es um die Bankdaten ging, vermutete dieser jedoch einen Betrug und teilte dies dem Täter mit, woraufhin dieser auflegte.

In Utenbach, An der Mühle ereignete sich am gestrigen Tag, 21:30 Uhr eine Unfallflucht. Ein 31jähriger Mann beschädigte mit seinem Lkw eine Hausfassade und wollte anschließend flüchten. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Größe seines Vehikels fuhr sich der Täter jedoch in einer Sackgasse fest und konnte sodann gestellt werden. Beim Rangieren heraus aus seiner misslichen Lage beschädigte er noch ein Firmenschild. Der Gesamtsachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell